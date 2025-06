Donnarumma, futuro alla Juventus? Parla l'agente

Getty Images

Donnarumma Juve, le ultime sul futuro

Il futuro di Gianluigicontinua a far discutere, nonostante il portiere classe '99 si trovi attualmente al, fresco vincitore della, del campionato francese e reduce da una stagione complessivamente positiva. Non è un segreto, però, che il nome di Donnarumma venga ciclicamente accostato alla Juventus , club storicamente interessato alle sue prestazioni sin dai tempi del Milan. La situazione attuale, tuttavia, sembra escludere un imminente ritorno in Italia.A raffreddare gli entusiasmi è stato il procuratore del giocatore, Enzo Raiola, che ai microfoni di Stile TV ha chiarito: “Al momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al PSG si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine”. Parole che sembrano bloccare ogni possibile trattativa con club italiani, Juve compresa, almeno per ora.

Raiola ha inoltre speso parole positive su Luis Enrique, tecnico del PSG: “È un ottimo allenatore, ma è a livello umano che ha fatto la differenza. Ha saputo creare un ambiente familiare, concedendo fiducia e responsabilità ai giocatori”.Donnarumma resta quindi ben inserito nel progetto parigino, ma il suo profilo continuerà a far gola ai grandi club europei. E la Juventus, storicamente attenta ai top italiani, resta sullo sfondo.