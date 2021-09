. Pensava di arrivare ed essere il titolare indiscusso, pensava di arrivare e giocarle tutte. E invece... si siede spesso dalla panchina, principalmente guarda i compagni giocare da bordocampo e si annoia. Protagonista? No. Titolare in una formazione di fenomeni? Nemmeno.Lui che si è preso l'Europeo da MVP dell'Italia solo due mesi, lui che è il grande prospetto per il presente e il futuro del calcio internazionale tra i pali, ora guarda gli altri giocare. E a testimoniare questo suo stato d'animo, scrive il Corriere della Sera,Sette panchine, due sole presenze, troppo poche anche solo per sperare in un futuro migliore.nonostante le parole di qualche giorno fa: "Con Navas non c’è lotta, giocherà Gigio". Dovesse la situazione proseguire così - scrive il quotidiano - si aprirebbero scenari suggestivi:, che non accetterebbe una seconda stagione da riserva di lusso, anche perché Navas ha un contratto fino al 2024. Due mesi fa la trattativa era arrivata a buon punto, prima che Allegri indicasse altre priorità. Ma il tremendo avvio di Szczesny sta facendo tornare i bianconeri sui propri passi: con Gigio la porta sarebbe coperta per dieci anni.