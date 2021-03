1









E' ancora possibile vedere Gigio Donnarumma alla Juventus? Secondo quanto riportato da TMW, i bianconeri ci sono ma dipenderà tutto dalle prossime partite e da come finirà la stagione. Conquistare un posto in Champions, sistemare i conti, e magari cedere qualche pezzo pregiato: ecco come deve muoversi la Juve per capire se e quando ci saranno i margini per intervenire. Poi c'è il ruolo di Szczesny da definire: ha un contratto ancora lungo, rinnovato appena tredici mesi fa. I bianconeri riuscirebbero a piazzarlo e fiondarsi allora su Donnarumma? Tanti dubbi, tante incertezze. Molto più probabile - e facile - che si vada verso la conferma del polacco.