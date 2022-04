Gigio Donnarumma? Magari più avanti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a breve non si verificherà nessuna staffetta per la porta della Juve, che salvo clamorosi colpi di scena sarà difesa da Wojcech Szczesny anche nella prossima stagione. Se un anno fa, di questi tempi, il polacco sembrava più fuori che dentro, ora il suo status è decisamente diverso, anche grazie alla continuità di rendimento ritrovata nel corso dei mesi, dopo un inizio di stagione che non lasciava presagire nulla di buono. Da parte di Massimiliano Allegri la fiducia non è mai mancata, e Tek con le sue parate decisive non ha certamente fatto rimpiangere quel colpo di mercato che sembrava praticamente cosa fatta, vista l'intenzione di Donnarumma di lasciare il Milan.



Sulla porta, del resto, non sembra indispensabile intervenire al momento. C'è troppo da fare in altre zone del campo per pensare al ruolo dell'estremo difensore, che vede Szczesny legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2024: non c'è fretta, il suo rinnovo verrà preso in esame solo in futuro e solo con un ridimensionamento dell'ingaggio, come del resto per tutti i giocatori attualmente in scadenza. Niente Donnarumma, dunque, almeno per ora: la Juve, comunque, non perde di vista la situazione, anche perchè sul portiere del PSG punterebbe molto volentieri per il futuro, anche se solo alle condizioni economiche ritenute più giuste. Magari più avanti, insomma, tra dodici o ventiquattro mesi.