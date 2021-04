Secondo quanto riportato da Carlo Genta, giornalista di Radio 24 e co-conduttore della trasmissione sportiva 'Tutti convocati' dell'emittente di Confindustria, la Juventus avrebbe definito l'acquisto di Gigio Donnarumma, che passerebbe così a zero dal Milan ai bianconeri. Per Genta, decisiva è stata la decisione dei rossoneri sulla presunta "assicurazione" non versata da Maldini &co. Ossia? Lo spiega nuovamente in un tweet: "Assicurazione = rinnovo del contratto. Se non paghi ti sequestrano la macchina...codice della strada applicato al calcio".