Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sono novità sul rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. Per il canale tematico, la richiesta di Raiola si aggira sui nove milioni di euro, e la pretesa del super agente è di un quinquennale netto con tanto di commissioni in doppia cifra. Staremo a vedere se il Milan accetterà queste condizioni, conscio anche della volontà della Juventus di approfittare della situazione. Per SI, i bianconeri sarebbero pronti a prenderlo a zero trovando una soluzione per Szczesny alla prossima estate. Donnarumma non vorrebbe lasciare il club che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Tante situazioni dovrebbero dunque incastrarsi....