Claudio Pea, a Radio Amore, ha parlato di Donnarumma e della Juventus: "Donnarumma alla Juve? Aveva combinato tutto Nedved, poi è arrivato Acciuga Allegri ed ha detto: "Mi tengo Szczesny". Per me fanno un errore grossolano per fare dispetto al dirigente bianconero. Paratici è andato via, Nedved conta sempre di meno nella Juventus, con l'arrivo di Allegri. Io adoro Max, ma se vuole fare anche il manager non deve esagerare".