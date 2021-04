2









Tutto gira attorno alla situazione di Donnarumma: occupa il presente e il futuro dei pensieri di mercato della Juventus. Ma i bianconeri, un portiere, già ce l'hanno. E prima servirebbe piazzare Szczesny, che ha un contratto fino al 2024 e soprattutto un ricco ingaggio di cui poche squadre possono farsi scarico.



LA SITUAZIONE - Ecco, come racconta Calciomercato.com, il vero problema in ottica Donnarumma è proprio il piazzamento di Szczesny. In questo momento non ci sono ancora discorsi impostati che possano portare la Juve ad affondare il colpo sull'estremo difensore del Milan. Staremo a vedere in futuro...