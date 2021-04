La trattativa tra Milan e Donnarumma per il rinnovo del portiere interessa anche la Juventus. I bianconeri sono da sempre interessati al classe '99, non perché vogliono vendere Szczesny ma perché hanno individuato in Gigio il sostituto ideale del polacco in caso di offerte irrinunciabili. Intanto Donnrumma è arrivato a un bivio: il contratto con il Milan scade nel 2022 e il giocatore sta valutando la proposta rossonera di 8 milioni d'ingaggio, con i quali diventerebbe il secondo giocatore più pagato della Serie A insieme a De Ligt e dietro solo a Ronaldo. Secondo La Gazzetta dello Sport però, prima di accettare, Donnarumma vuole aspettare la fine della stagione per capire se il Milan andrà in Champions.