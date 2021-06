Niente cambio in porta. La Juve ha preso una decisione: è quella di puntare ancora su Szczesny, nonostante il nome di Donnarumma fosse stato considerato. Come scrive Gianluca Di Marzio, il portiere, promesso sposo del Psg, avrebbe anche accettato un trasferimento in bianconero andando incontro alle esigenze di bilancio della Juve, guadagnando meno di ingaggio almeno per i primi due anni di contratto. Ma poi non se n’è fatto nulla.