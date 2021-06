Gigio Donnarumma, intervistato dall’Uefa, ha parlato del cammino europeo dell’Italia: "Ancora non abbiamo fatto niente. Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra perché non abbiamo fatto niente. Abbiamo vinto una partita importante, ma bisogna continuare così contro la Svizzera. La forza di questo gruppo è nella concentrazione per tutto il match, si è visto contro la Turchia. Dobbiamo avere la stessa voglia in tutte le partite".



IL MESSAGGIO A ERIKSEN - "Ciao Chris, da parte mia e di tutta la squadra ti mandiamo un augurio di pronta guarigione. Ci hai fatto prendere un grande spavento, ma è importante che sia tutto passato. Noi ti aspettiamo presto in campo e ti mandiamo un abbraccio grandissimo".