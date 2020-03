Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma ha parlato durante una Q&A con i tifosi rossoneri: "Idoli? Il mio giocatore preferito è sempre stato Kakà, anche in camera mia avevo tutto di lui. L'emozione più grande è stata la vittoria in Supercoppa contro la Juventus, il mio primo trofeo non lo dimenticherò mai".