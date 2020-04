Il futuro di Donnarumma è un rebus da risolvere. Il portiere del Milan ha l’ingaggio più alto della squadra, 6 milioni di euro fino al 2021, e l’intenzione delle parti non è quella di separarsi, ma diversi nodi ostacolano il prolungamento del matrimonio, come convincere l’agente Mino Raiola del progetto rossonero e ascoltare le offerte di mercato, evitando di perdere il classe ’99 a parametro zero. Per questo il Milan sta progettando un piano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’idea della dirigenza del Diavolo sarebbe quella di rinnovo il contratto di Donnarumma fino al 2022, proponendogli uno stipendio più basso (da 6 a 5 milioni di euro) ma inserendo un ricco bonus in caso di Champions. Nel contempo, verranno prese in considerazione le offerte che arriveranno dal mercato: attenzione alla Juventus, che se fiuterà Donnarumma come occasione non si farà trovare impreparata.