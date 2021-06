Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora un mistero: il portiere classe '99 è in scadenza di contratto con il Milan che l'ha già messo alla porta prendendo Maignan; sulle tracce di Gigio ci sono Juventus e Barcellona ma lui ancora non ha preso una decisione e non sembra prenderla a breve. Lo fa sapere il Corriere della Sera, secondo il quale il portiere (ancora per poco) rossonero avrebbe detto agli amici di pensare soltanto alla Nazionale e all'Europeo che sta per iniziare.