“Gigio Donnarumma è un ragazzo, a sorpresa, triste. Lo riferiscono, sotto voce, dal ritiro azzurro in Sardegna, lo confermano gli amici del suo giro. Eppure ha tutto per considerarsi uno molto fortunato. Ha 22 anni, sta per debuttare nell’Europeo con la Nazionale italiana da titolare, ha rinunciato a un contratto da 8 milioni netti per 5 anni offerti dal Milan, ha un procurato come Raiola e una cosa di pretendenti pronti a tesserarlo per la prossima stagione, secondo il racconto favolista del calcio-mercato. Cosa vuole di più dalla vita?” Così il Corriere dello Sport descrive la situazione di Donnarumma, desiderio di mercato della Juventus.