Oggi gioca con il Psg, ma in passatosarebbe potuto diventare un portiere della Juve. Tutto vero: era il 2011 quando il portiere classe '99, che all'epoca aveva 12 anni, arrivò a Vinovo per un provino con i bianconeri. Test superato e relazioni positive, ma a fu proprio il giocatore a dire di no alla Juve. Non se la sentiva di lasciare casa e la famiglia così piccolo. "Era troppo presto" dirà qualche anno dopo Donnarumma, che da piccolo è stato a un passo dalla Juve.