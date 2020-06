"È una storia infinita, un piccolo romanzo di calcio e di calciomercato: da una parte Donnarumma, dall’altra la Juventus". Così scrive il Corriere della Sera, che li definisce avversari ma anche promessi sposi. La Juve nel suo destino, per i bei gesti, per le polemiche, per gli errori e anche per il mercato. "Al momento - scrive il Corriere - si tratta di un’ipotesi decisamente complicata. Il contratto del portiere con il Milan scade nel 2021, ma il club rossonero è pronto a compiere uno sforzo importante per prolungarlo. Anche la Juve si è mossa e si sta muovendo come se Donnarumma non fosse nei programmi. A febbraio ha rinnovato il contratto a Szczesny fino al 2024 e mettere in concorrenza due portieri così forti – e così costosi – sarebbe controproducente. E anche l’accordo con Buffon per il prolungamento del legame fino al 2021 è praticamente cosa fatta. Solo uno sconvolgimento della situazione potrebbe riaprire a Gigio le porte bianconere, magari una grande offerta dall’estero per Szczesny".