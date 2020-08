1









Presto Donnarumma e il Milan si siederanno a tavolino per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Il portiere rossonero piace molto alla Juve che l'ha individuato per il futuro, ad oggi la posizione di Szczesny non è in discussione ma Paratici osserva con attenzione la trattativa per il prolungamento di uno dei migliori portieri italiani. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nodo sarebbe relativo alla clausola da inserire nel nuovo contratto: l'agente del giocatore Mino Raiola vorrebbe mettere una cifra più bassa rispetto a quella proposta dal club.