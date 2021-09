Come racconta Calciomercato.com, all'interno dei corridoi del Parco dei Principi le voci si rincorrono e parlano tutte di uninfastidito dall'acquisto die dal lavoro già cambiato dello staff dei portieri. Al contrario Gigio continua a sorridere anche se già in sede di trattativa gli era stato preannunciato che probabilmente non sarebbe partito fra i titolari. Nell'intervista a Tuttosport, Federicoha negato l'interesse per Gigio lo ha di fatto confermato: "Non era prioritario creare una situazione simile a quella che c'è oggi al PSG" quanti rimpianti ci potranno essere nel presente dell'ex-Milan? L'imbarazzo nella scelta di Parigi potrebbe rivelarsi un boomerang.