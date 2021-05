C'è una certezza: senza rinnovo, con l'Atalanta per Donnarumma sarà la gara di chiusura da tesserato milanista. Come racconta Gazzetta, la priorità di Gigio è quella di restare tuttavia a Milano: Ci sono alcuni ostacoli, però. E c'è soprattutto una maxi commissione per il suo agente, Mino Raiola, che per rinnovare vuole una cifra di circa 20 milioni di euro. DIALOGO FERMO - Per Gazzetta, il dialogo tra Donnaruma e il Milan è ormai fermo da due mesi. Maldini e Massara hanno prospettato un rinnovo a quota 8 milioni di euro netti, la risposta è stata una richiesta di almeno 10. Nel mezzo, il faccia a faccia a Milanello con gli ultras che hanno chiesto a Gigio di non giocare con la Juventus. A propositodi Juventus, com'è la situazione tra il portiere e i bianconeri? Sullo sfondo restano le voci di mercato che lo vogliono già in accordo con i bianconeri, ieri si è parlato anche del Barcellona. Ma dipenderà tutto dalla volontà del calciatore. Che si vede in rossonero. Almeno per la prossima stagione, in particolare in caso di Champions League.