Ultimi giorni della sessione di mercato invernale, decisivi per la Juventus che sta cercando una quarta punta. L'attaccante in più non è una priorità, come ha detto più volte Fabio Paratici, e arriverà solo se dovesse presentarsi l'occasione giusta. Per capirci: Scamacca è un nome che interessa la dirigenza, ma non in prestito con obbligo di riscatto come vorrebbe il Sassuolo. Intanto la dirigenza è già al lavoro per pianificare il lavoro in vista del mercato estivo: ripresi i contatti per Aouar del Lione che ha lo stesso procuratore di Aké, i bianconeri stanno sondando i giocatori in scadenza a giugno, che dal 1° febbraio possono firmare con un altro club per poi liberarsi a zero la prossima stagione.



