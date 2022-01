Donnarumma o Keylor Navas? In Francia si continua a parlare del portiere italiano, protagonista delle ultime uscite del Psg. Pare infatti che Pochettino abbia deciso sul giocatore ex Milan: sarà lui il titolare, a convincerlo sono state le ultime uscite di Gigio, in particolare quella nell'ultimo turno di campionato contro il Brest. In particolare, Donnarumma ha salvato un tiro di Cardona in area piccola. E ora si è preso il posto da titolare...