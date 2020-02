Frank Lampard non è contento di Kepa Arrizabalaga. Come scrive il Daily Express, il manager del Chelsea vuole un nuovo portiere per la prossima stagione. Lo spagnolo è stato pagato 80 milioni di euro dai Blues. Potrebbe essere un buon affare per la Juve? Chissà. Sta di fatto che l'estremo difensore spagnolo resti sul taccuino di Fabio Paratici, al pari di De Gea. Non che i bianconeri cerchino un altro portiere - è a un passo il rinnovo di contratto di Szczesny -, ma resta fattuale anche l'interesse per Gigio Donnarumma, mai così lontano dal Milan.