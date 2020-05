Come riporta il Corriere dello Sport, in ballo tra rinnovo e partenza, Gigio Donnarumma ha comunque capito di avere un’unica certezza dal Milan. La società rossonera proverà in ogni modo a rinnovare il suo contratto anche solo per un anno, altrimenti lo cederà in estate ma non lo lascerà partire a parametro zero nel 2021 per nessun motivo.