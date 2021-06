Dovrà arrendersi chi immaginava un futuro altrove di Gigio Donnarumma: ormai è un giocatore del Paris Saint Germain. Come racconta Gazzetta, la dirigenza francese ha deciso lo stesso di cogliere l’opportunità Donnarumma, emersa dopo la rottura con il Milan, a prescindere dalla situazione legata a Keylor Navas (con cui verosimilmente farà staffetta), che ha appena rinnovato un contratto fino al 2024. Restano ora gli ultimi dettagli da convalidare: la visita medica di rito sarà basata in funzione del calendario della Nazionale. Del resto, mercoledì si scende di nuovo in campo...