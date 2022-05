Direttamente dal ritiro degli Azzurri, il portiere del Psg Gigio Donnarumma, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà l'addio di Giorgio Chiellini dal giro della Nazionale.



'Mi mancherà tutto di Giorgio, sia in campo che fuori è stato un punto di riferimento per il calcio italiano e mondiale, soprattutto per noi giovani. Ci ha dato una grande mano, vogliamo ora dargli una grande gioia. In campo mancherà, è veramente fantastico e ti dà sempre una mano, anche con una semplice parola'.