Il portiere Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato. Per l'estremo difensore della Nazionale, classe '99, ci sono difficoltà sul rinnovo del contratto, che scade nel 2021. Per questo, ma soprattutto per i 6 milioni che già percepisce, è difficile che prosegua il suo rapporto con i rossoneri. La Juventus resta in agguato, anche senza una reale esigenza di blindare una porta già sotto la cura di Szczesny (fresco di prolungamento contrattuale). Però, in caso di cifre vantaggiose, i bianconeri potrebbero muoversi: secondo Il Corriere della Sera, il prezzo è di 50 milioni di euro. Su Donnarumma ci sono anche Psg e Real Madrid.