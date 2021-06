Gigio Donnarumma e quel filo che lo lega alla Juventus... Il portiere classe '99 non si è trasferito in bianconero perché Allegri ha preferito concentrarsi su altri obiettivi puntando su Szczesny tra i pali, ma il modello del baby Donnarumma era uno juventino: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno. Abitavo a Pompei con mia sorella e in camera avevo i poster di Buffon e Dida (ex Milan, ndr)".