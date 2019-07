Gianluigi Donnarumma vuole restare al Milan. La volontà di proseguire in rossonero, però, blocca il mercato in entrata pianificato da Paolo Maldini e Zvonimir Boban, frenati dai paletti del Fair Play Finanziario senza una cessione eccellente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se la situazione non si sblocca andrà discusso il prolungamento di contratto, chiedendo al suo agente, Mino Raiola, di spalmare i suoi 6 milioni di euro netti a stagione. E la Juventus resta alla finestra, interessata a Donnarumma.