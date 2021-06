"Mercenario"

"Pagliaccio"

"Se ti danno 30 milioni cambi pure la Nazionale"



Questi sono alcuni commenti (tra quelli da non censurare, ovviamente) rivolti su Instagram a Gigio Donnarumma da tantissimi utenti, sotto il video delle sue dichiarazioni sull'Italia e sul proprio modo di stare in campo in vista degli Europei. Il suo mancato rinnovo di contratto col Milan, seguito alle esose richieste economiche avanzate insieme al suo procuratore Mino Raiola, hanno causato a Donnarumma questo forte calo di reputazione. Il portiere rossonero è in trattativa anche con la Juventus.