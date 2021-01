l’infinitooggi spegne la bellezza di 43 candeline, la maggior parte delle quali vissute tra i pali di una comoda porta di un campo da calcio. Nono solo Tuttosport ha intervistato la compagna Ilaria D’amico , ma ha raccolto le voci di tanti portieri che hanno fatto gli auguri al portiere della Juventus. Tra questi, Gigio: “Tanti auguri a Super Gigi! Sei sempre stato un modello da seguire e ancora oggi con la tua tenacia e la tua voglia di non mollare mai sei un esempio per tutti!”.- Queste invece le parole di Handanovic, portiere dell'Inter: "Voglio unirmi anch'io agli auguri a Gigi Buffon: il suo modo di essere portiere è stata un'ispirazione per tanti di noi, che iniziavamo ad affacciarci al calcio dei professionisti. Negli anni, da collega e avversario, ho continuato a seguirlo ea ammirarlo e a distanza di qualche anno ricordo ancora delle sue uscite basse e parate straordinarie. Buon compleanno Gigi".