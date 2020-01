Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport qualora Gianlugi Donnarumma non rinnovasse il proprio contratto con il Milan la Juve potrebbe scendere In campo per il portiere classe '99. Si attendevano in tal senso sviluppi circa la possibilità che il portiere allungasse il suo rapporto con la società rossonera. Ebbene, nessun segnale. Né dal Milan, né dall'entourage del calciatore capitanato da Mino Raiola. La Juve sta per rinnovare il contratto a Szczesny, e sembra non aver in discussione il ruolo di numero uno nei prossimi anni. Eppure... Gigio fa gola. E staremo a vedere.