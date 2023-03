Ancora errori per. In vantaggio di due gol, il portierone del Paris Saint-Germain si è rilassato e ha spalancato la sua porta a Blas. Il talento del Nantes infatti ha vistoe ha pensato bene di calciare nonostante si trovasse di fatti decentrato sulla fascia sinistra. Il suo tiro cross ha beffato il nazionale italiano sul suo palo, regalando ai canarini un gol tanto inatteso quanto ‘regalato’. Minori le responsabilità di Donnarumma sul raddoppio di Ganogo: in questo caso il portiere è stato tagliato fuori da una sponda sul primo palo che lo ha messo fuori causa.