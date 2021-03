1









L'organico della Juventus può ancora contare sull'esperienza del "numero 1 dei numeri 1" Gigi Buffon, e su un portiere titolare di sicuro affidamento come Wojciech Szczesny, che il mese prossimo compirà 31 anni. Ma rimangono sempre vive le suggestioni su un possibile passaggio alla Juve del futuro (ma anche del presente) di questo delicato ruolo in Italia: il portiere del Milan Gigio Donnarumma. Ma cosa pensa il 22enne portiere del Milan sull'argomento? Secondo Tuttosport la priorità di Donnarumma è il rinnovo di contratto col club rossonero, che non ha l'intenzione di lasciare a breve.