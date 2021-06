Secondo quanto riportato da Repubblica, Gigio Donnarumma potrebbe finire... al Cagliari! Sì, perché il portiere sembra a un passo dal Paris Saint Germain: anzi, lo è, con i contratti che aspettano di essere firmati e il passaggio che va ora formalizzato. E poi? Sarà duello con Keylor Navas. Ma Gigio vuole capire per bene quando e come potrà dare il suo contributo. Se non sarà da primo portiere, non vuole perdere il treno del Mondiale 2022. Dunque... ecco l'ipotesi prestito. E il Cagliari, così come la Juve, si informano.