Il Milan pronto a muovere la prima carta, pesante, in uscita. Il profilo prescelto per far cassa è quello di Gianluigi Donnarumma. Difatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, il PSG sarebbe tornato all'assalto per il portiere classe '99, presentando al Milan un'offerta da 50 milioni di euro complessivi. L'idea dei parigini, nata ed evolutasi sotto la guida del grande ex Leonardo, sarebbe quella di inserire come parziale contropartita nell'affare Alphonse Areola, valutato 30 milioni di euro. Ai rossoneri andrebbero dunque 20 milioni più il cartellino del 26enne portiere francese. Una prima proposta che in Francia danno però per bocciata. E la Juve? I bianconeri restano tra i principali estimatori del calciatore stabiese, ma con il ritorno di Buffon e la permanenza di Szczesny, non necessitano - al momento - delle sue prestazioni.