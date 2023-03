La Juve e Gigio, ci risiamo? Al momento non c'è una trattativa e non è detto neppure che ce ne sia una in futuro, ma qualche ragionamento è stato fatto negli ambienti bianconeri. Idea ambiziosa, ma che non convince tutti alla Continassa in questo momento storico in cui servirebbe abbassare i costi e Donnarumma guadagnerebbe almeno quanto Szczesny, avendo però 24 anni e risultando quindi investimento a lungo termine. E il? Come scrive la Gazzetta, "Gigio non sembra più intoccabile e in caso di divorzio all’ex Milan non dispiacerebbe un ritorno in Italia. Dipenderà dal futuro di Szczesny, che nei salotti del mercato non si stupirebbero di vedere anche sotto la Tour Eiffel. Ma l’incastro sembra scaldare meno dalle parti di Parigi".