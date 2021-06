Gigio Donnarumma andrà a guadagnare i suoi 12 milioni di euro a stagione al Paris Saint-Germain, è lì che infatti il portiere assistito da Mino Raiola si trasferirà dopo l'addio ormai certo dal Milan. Tuttavia potremmo non aspettarci l'annuncio in tempi così imminenti. Il motivo risiede nelle gerarchie interne al PSG: come spiega Tuttosport il portiere finora titolare Keylor Navas ha persino rinnovato il contratto fino al 2024. Come s'inserirà in organico Donnarumma, che firmerà fino al 2026? Prima il club parigino sistemerà la situazione portieri interna, poi potrà ufficializzare l'ingaggio del numero 1 della Nazionale.