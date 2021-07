Il portiere della nazionale azzurra Gigio, fresco di vittoria dell'Europeo e del premio di miglior giocatore del torneo, è atteso da una nuova avventura a Parigi. Il classe '99 va al Psg da svincolato dopo i tanti anni al Milan e i tifosi rossoneri non hanno gradito il suo addio. Accusato di andarsene da Milano per soldi, le prime voci raccontavano di uno stipendio da 12 milioni annui, in realtà, come riportato dai dati de L'Equipe,Saranno poi i bonus a incrementare il guadagno, ma senza arrivare ai 12 milioni richiesti.