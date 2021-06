Alla fine saranno contenti Gigio Donnarumma e il suo procuratore Mino Raiola: lo stipendio richiesto di 12 milioni di euro a stagione sarà realtà e il portiere della Nazionale non si trasferirà in una rivale del "suo" Milan in Serie A. Donnarumma, come riporta Calciomercato.com, passerà sicuramente al Paris Saint-Germain, ormai mancano solo le firme. Ma spunta un retroscena: defilatasi ormai la Juventus dalla trattativa per l'ingaggio a parametro zero, nei giorni scorsi è stato il Tottenham dell'ormai ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici (anche se la firma sul contratto triennale con gli Spurs deve ancora arrivare) a interessarsi. Ma ormai era troppo tardi: Raiola e il suo assistito avevano già deciso in via definitiva. Sarà PSG. Paratici dunque ha iniziato di fatto a lavorare per il Tottenham ancor prima di entrare ufficialmente nel club.