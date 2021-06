Alla fine l’ha spuntata il Paris Saint-Germain. Mancano solo visite mediche e firma sul contratto per definire il passaggio al Psg di Gigio Donnarumma, nel mirino della Juventus per quella che era una ghiotta occasione di mercato a parametro zero. L’Equipe, noto quotidiano francese, riporta le cifre dell’affare. Il quasi ex portiere del Milan percepirà 10 milioni di euro a stagione, per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro, bonus esclusi.