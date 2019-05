Gianluigi Donnarumma è stato fenomenale protagonista nella vittoria di ieri del Milan sul Frosinone: dopo aver parato un rigore a Camillo Ciano, infatti, l'estremo difensore rossonero si è superato in un paio di grandi interventi. Poi ha parlato a sorpresa del proprio futuro al Milan, come riportato da Il Corriere della Sera: "Preferisco non parlarne". E la Juventus, cui è stato spesso accostato sul mercato, soprattutto come possibile erede di Gianluigi Buffon a Torino, è alla finestra e osserva i prossimi sviluppi, pur consapevole della validità del progetto che la lega a Wojciech Szczesny, confermatosi su altissimi livelli in questa prima stagione da titolare.