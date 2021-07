Gigio, a Sky Sport, ha parlato di Italia-Belgio."Un po' sì, dal 24 che sono qui in Nazionale davvero ho pensato solo alla nazionale e perché c'era quest'Europeo da giocare ed era giusto avere la testa solo qui"."La più importante della carriera? Fin qui sì, è stata una bella parata ma cerco sempre di dare il massimo, di aiutare la squadra, anche quando non sono impegnato comando la difesa e mi faccio sentire. I difensori sanno che in un momento o l'altro ci sono. Ed è importante"."Gli volevo dire qualcosa ma non mi ha risposto. Gli volevo dire che non era rigore. Paura? No, di nessuno. Solo massimo rispetto".