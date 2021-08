In un'intervista rilasciata all'emittente francese Canal+, il portiere del Paris Saint Germain, seguito a lungo in estate anche dalla Juventus, ha parlato così della sua nuova avventura in Francia:- "Sono venuto a Parigi per giocare. Adesso sono pronto e con questa maglia voglio diventare il numero uno al mondo".- "Per crescere è giusto che ci sia concorrenza, è stimolante. Darò tutto me stesso per essere titolare, ma la concorrenza con un grande portiere come Navas non crea problemi né a me né a lui, perché nelle grandi squadre è normale. Siamo amici e tra noi non c'è nessun problema".