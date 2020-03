In una bella intervista concessa a Steve Nash e pubblicata su Bleacher Report, il grande tifoso di calcio e stella dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha raccontato la passione per il Real e Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: "Nei 4/5 anni in cui ho giocato ero un attaccante come Ibrahimovic. Ho sempre tifato per il Real Madrid, il mio preferito è Cristiano Ronaldo ma quando l’ho incontrato ero troppo nervoso per parlare con lui".