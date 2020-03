Cristiano Ronaldo acquisterà e donerà materiale medico per distribuirlo negli ospedali del nord del Portogallo. A raccontarlo è stato AS, quotidiano spagnolo, che ha sottolineato come l'idea sia nata da Jorge Mendes e dalla sua società di rappresentanza. Non è ancora chiaro dove e a chi regalerà tutto questo Cristiano Ronaldo, al momento si sa solo che parteciperà all'azione collettiva della Gestifute, impresa del suo super agente Mendes.