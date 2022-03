Massimo Donati, a DAZN, parla così della lotta scudetto: "Preferisco avere una partita già fatta piuttosto che una da recuperare. L'Inter poi non ha giocato a Bologna con i padroni di casa in un momento di difficoltà. Mihajlovic vuole sempre fare prestazione, sarà una partita così. A Firenze, in 20 secondi, cambiato tutto: la piazza poi è particolare. Juve? Quando è arrivato Vlahovic, ho detto: attenzione, sono tornati i gol di Vlahovic! Allegri sa come si vince, piano piano è tornato lì. Probabilmente non ce la farà. Di impossibile non c'è niente, però... Ora è in rush, è proprio lanciata".