"Stare al palo e vedere giocatori del calibro di Vlahovic finire altrove può dare fastidio, però il tifoso rossonero deve prendere atto che il club va per la sua strada. Una strada che ti ha riportato in Champions dopo anni e ti vede oggi al secondo posto. La Juve si è rinforzata ​perché è lei a dover inseguire chi sta davanti e non viceversa. Lotta al quarto posto? ​Sarà serrata tra Napoli, Atalanta e Juve, sino alle ultime giornate. Il Milan tornerà di nuovo in Champions". Lo ha detto Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale, ai microfoni della Gazzetta dello Sport.