Intervenuto ai microfoni di Sportweek, l'ex allenatore della Serie A, Roberto Donadoni, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'involuzione che ha avuto la nazionale italiana dalla conquista degli Europei ad oggi.'Un anno dopo, nelle qualificazioni mondiali, tutto è girato storto: bastava un rigore su due dentro, contro la Svizzera, per andare in Qatar. Il problema è che dai complimenti e dai record si passa al disastro, al crollo totale. Non è così, le cose si potevano fare meglio, sicuro, ma così il movimento non crescerà mai'.