L'ex ct della Nazionale, Roberto Donadoni, è intervenuto in un'intervista a Libero per parlare del momento della Juventus: "Pirlo ha centrato un primo grande traguardo vincendo la Supercoppa. Per Andrea questa è una grande opportunità e occasione: non capita spesso di poter cominciare dal gradino più alto. Sono convinto che possa fare bene e recuperare i punti persi in classifica. Non si nasce 'imparati' e all'interno di un nuovo percorso si può anche inciampare, è normale. Gli errori servono per fare esperienza e migliorare. Da giocatore rifiutai la Juve perché il mio cuore batteva forte per il Milan e scelsi di seguire il mio sogno".